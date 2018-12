Grote brandweeroefening in oud rusthuis Meunyckenhof JHM

11 december 2018

De brandweer van Koekelare houdt dinsdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur een grote brandweeroefening in het deel van het oude rusthuis, WZC Meunyckenhof, op de hoek van het Sint-Maartensplein ter hoogte van de doorgang naar het Concertplein. Nu dat deel van het rusthuis leeg staat leent het zich perfect tot een grote oefening, waaraan zo'n 30 brandweermannen deel nemen. Het scenario van de oefening is een brand in het gebouw die zich situeert op de eerste en de tweede verdieping. Daarbij zijn een onbekend aantal slachtoffers gevallen die geëvacueerd moeten worden via de binnentrappen. Een makkelijke opdracht is dat niet want het hele gebouw zit onder de dikke rook. De brandweermannen zullen dus ook een lage druk- diepe aanval moeten uitvoeren om het vuur te bestrijden. Tijdens de oefening kan er lichte hinder zijn voor de omwonenden. Naast de talrijke zwaailichten gaat het om geluidshinder van de toekomende brandweerwagens en de in werking gestelde pompen en stroomgroepen van de brandweer.