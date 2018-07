Grote balen stro versperren Ringlaan 31 juli 2018

De Ringlaan in het centrum van Koekelare was gisterenmiddag even volledig versperd nadat een paardenhouder zijn bocht verkeerd inschatte en vier grote balen stro de weg oprolden.





Elke baal heeft een gewicht van 250 kilogram. De strobalen kwamen op het midden van de weg terecht en heel wat stro vloog over de baan en het fietspad. Die was daardoor even volledig versperd.





Vreemd genoeg belde de man niet naar de politie of de brandweer. Met zijn passagier rolde hij de grote balen stro aan de kant op het fietspad en het trottoir. Daarna gingen ze even weg. Buurtbewoners wisten dat ook niet wat ze zagen en verwittigden de politie. Enige tijd later kwam de paardenhouder dan zelf terug met een kleine trailer voor de paarden. In twee ritten namen ze de vier balen stro mee en ruimden ze zelf de weg. De politie was intussen wel verwittigd en mogelijk wacht de mannen nog een boete. (JHM)





