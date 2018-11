Gestraft voor inbraak door cannabisplantage 17 november 2018

Een man uit Koekelare kreeg van de rechter in Veurne 6 maanden cel en 8.000 euro boete, volledig met uitstel, voor uiterst bizarre drugsfeiten van februari dit jaar.





S.V. zat toen enkele dagen in de cel wegens partnergeweld maar werd vrijgelaten onder voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat hij bij zijn moeder moest gaan wonen en zich niet in de buurt van zijn vrouw N.M. mocht begeven. Maar meteen na zijn vrijlating trok S.V. tóch naar het huis, en brak hij binnen via het zolderraampje. Daar stond immers een cannabisplantage met 23 planten en die wou de man koste wat het kost redden. Helaas voor hem hield de politie een oogje in het zeil en konden ze S.V. op heterdaad betrappen.





"Wees eens eerlijk, hoeveel keer had je al geoogst van je plantage?", wilde de rechter weten. "Ah niets, de politie heeft alles meegenomen. Zij hebben geoogst, ik niet. Het was voor mijn eigen gebruik, maar ik kon er dus geen gebruik van maken", sprak S.V. Zijn vrouw kreeg voor het onderhouden van de plantage 4 maanden cel en 8.000 euro boete, ook met uitstel. (JHM)