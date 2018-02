Geslipt op spiegelgladde weg 06 februari 2018

02u49 0 Koekelare In de Schouttetenstraat in Zande is een 27-jarige vrouw gisteren rond 7.30 uur van de weg geraakt en in de gracht beland. Dat gebeurde op een spiegelgladde weg.

Het wegdek bestaat er uit betonnen vlakken waarop sneller dan op asfalt een ijslaagje komt. Over de hele afstand van de weg lag er dan ook een laagje ijs. L.C. reed richting Zevekote toen ze begon te slippen en in de zachte berm belandde. Ze ploegde een stuk berm om, ging over de kop en belandde op haar dak in de gracht. Daarbij ramde ze een elektriciteitspaal die afknakte. De brandweer van Leke repte zich ter plaatse en bevrijdde de vrouw uit haar wagen. Ze werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





De vrouw heeft veel geluk gehad bij het ongeval. Ze belandde met haar wagen dwars over de gracht waardoor haar cabine over de gracht heen hing. Ze kwam daardoor niet volledig zelf in de gracht terecht. Ook de elektriciteitspaal die afknakte bleef haken achter haar wagen en viel niet op de rijweg.





"De weg lag er spiegelglad bij en er was niet gestrooid. De politie sloot dan ook de weg af en verwittigde de strooidiensten van de gemeente om dringend langs te komen", zegt korpschef Johan Geeraert. (JHM)