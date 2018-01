Geraakt CD&V met Tom Pollentier in meerderheid? 02u45 0 Timmy Van Assche Eric Huyghe (links) en Tom Pollentier vormen het belangrijke CD&V-duo tijdens de verkiezingen. Koekelare Oppositiepartij CD&V heeft met Tom Pollentier (35) haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Oudgediende Eric Huyghe (60) zal de lijst duwen. Bij de vorige verkiezingen verloor de partij haar zitje in de meerderheid.

"Het is onze ambitie om terug mee te besturen. We kunnen in om het even welke samenstelling van meerderheidspartijen het verschil maken", oppert het duo. Pollentier is momenteel fractieleider van CD&V. De gewezen kabinetsmedewerker van gedeputeerde Jan Durnez is nu actief als adjunct-afdelingshoofd bij De Sleutel. Huyghe was dan weer twaalf jaar schepen van onder andere openbare werken en landbouw, en zes jaar lang provincieraadslid. "Ons partijprogramma moet tegen de zomer af zijn", zegt Pollentier. "We houden nu al wijkbabbels en bevragingen bij verenigingen en belangengroepen. Met onze partij zien we uitdagingen op gebied van huisvesting, want er komen enkele nieuwe woonzones aan. Ook het jeugdbeleid verdient aandacht. Zo moet er een nieuw jeugdhuis komen en heeft de jeugddienst extra personeel nodig. Ook de vergrijzing van Koekelare is een aandachtspunt, net als mobiliteit. Tot slot willen we een visie ontwikkelen over de toekomst van het centrum van onze gemeente." Ook ex-OCMW-voorzitter Kaat Depreitere (47) is verkiesbaar.





De komende weken krijgt de lijst meer vorm. (TVA)