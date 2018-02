Georges en Georgette vieren diamanten bruiloft 23 februari 2018

Georges (82 jaar) en Georgette (83 jaar) uit de Moerewegel vierden hun diamanten bruiloft in zaal Merlo in Leke.





Georges is afkomstig van Vladslo en Georgette van Bovekerke. Het koppel stapte op 1 februari 1958 in het huwelijksbootje. Georges werkte als chauffeur bij Desimpel in Kortemark en Georgette zorgde voor het huishouden en de vijf kinderen: Kristien, Gwendoline, Caroline, Eddy en Martine.





Ondertussen zijn er zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Georges en Georgette trekken er nog graag met de fiets op uit.











(COGHE)