Gemeente wil verkeersveiligheid verhogen: extra zebrapaden, lagere maximumsnelheid en afschaffen beurtelings parkeren Timmy Van Assche

20 februari 2019

15u19 0 Koekelare De gemeenteraad keurde een resem maatregelen goed die de verkeersveiligheid moeten bevorderen. “Hiermee komen we tegemoet aan verschillende vragen van de inwoners”, benadrukt burgemeester Patrick Lansens (sp.a)

Vooreerst komen er drie zebrapaden bij op plaatsen waar veel voetgangers de rijweg oversteken. “Er komt een oversteekplaats bij in de Ringlaan ter hoogte van het kruispunt met de Pieter Lansensstraat, waar veel schoolgaande kinderen - al dan niet vergezeld door hun ouders of met de fiets - de rijweg dwarsen. Fietsers dienen er af te stappen om veilig te kunnen oversteken”, zegt Lansens. “Ook in de Pieter Lansensstraat zelf, ter hoogte van de schooluitgang van de Negensprong, komt er een zebrapad. Het derde nieuwe zebrapad wordt aangelegd tussen de bakkerij en de beenhouwerij langs de Lekestraat op de Mokker. Ook hier steken veel voetgangers de rijweg over.”

Bebouwde kom uitgebreid

Daarnaast breidt de gemeente op diverse plaatsen de bebouwde kom uit, wat betekent dat de maximaal toegelaten snelheid daalt van 70 naar 50 kilometer per uur. “Langs de Belhuttebaan begint de bebouwde kom straks vanaf het kruispunt met de Cattaertstraat. Langs de Bovekerkestraat komt het bord ‘bebouwde kom’ vanaf huisnummer 48, waar de bewoning langs weerszijden van de straat begint”, vervolgt Lansens. “Maar daarnaast wordt de maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur in de richting van Bovekerke-centrum ingevoerd vanaf het kruispunt met de Noordstraat. Ook langs de Middelstraat vanaf huisnummer 5 tot 15A en de Populiereweg vanaf huisnummer 10 breidt de bebouwde kom uit. In de loop der jaren kwamen daar namelijk heel wat woningen bij.”

Halfmaandelijks beurtelings parkeren afgeschaft

Langs de Sterrestraat wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren afgeschaft tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het kruispunt met de Paddewalle. Je zal er straks verplicht moeten parkeren in de afgebakende parkeerplaatsen langs de kant van de onpare huisnummers. “De bedoeling is het verkeer vlotter te laten verlopen op het kruispunt met de Nieuwstraat, waar nu geregeld wagens te dicht bij het kruispunt staan om vlot het kruispunt te kunnen nemen”, schets de burgemeester de situatie. “Maar de maatregel komt er ook om verschillende bewoners meer zicht te bieden wanneer zij uit hun garage rijden.” De afgebakende parkeerplaatsen zullen op enige afstand van de garages worden aangebracht om de zichtbaarheid te verhogen. Momenteel kan je parkeren tot net tegen de garages. In het eerste deel van de Hovaerestraat komt er parkeerverbod aan de kant van de onpare huisnummers. “Daar werden veel eerder al afgebakende parkeerplaatsen geschilderd waarin moet geparkeerd worden aan de zijde van de pare huisnummers. Maar deze regeling werd het jongste jaar meer en meer ontweken zonder dat kon opgetreden worden door de politie”, zegt Lansens. “Met deze borden wordt de oorspronkelijke bedoeling dus gewoon bevestigd: men moet parkeren binnen de afgebakende vakken.” De technische dienst van de gemeente zal deze wijzigingen in de loop van de komende weken doorvoeren.