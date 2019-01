Gemeente laat studie uitvoeren naar herinrichting Dorpsstraat Timmy Van Assche

Koekelare Het gemeentebestuur laat dit jaar een studie opmaken om de Dorpsstraat beter in te richten.

Het gemeentebestuur laat voor 10.000 euro een studie uitvoeren over de herinrichting van de Dorpsstraat. “De straat werd in 1988 opnieuw aangelegd”, duidt burgemeester Patrick Lansens. “Maar we willen naar een nieuwe inrichting, vooral naar wandelen en parkeren toe. Ondanks het smalle profiel opteren we ook voor meer groen. Alvorens we overgaan naar een definitief ontwerp zullen we de handelaars en bewoners raadplegen.” De oudste vermelding als Dorpsstraat dateert al van 1602.