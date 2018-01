Gemeente investeert ruim 2,2 miljoen euro 02u33 0 Koekelare Het gemeentebestuur zal in het laatste jaar van haar legislatuur 2.276.877 euro investeren in verschillende projecten.

Zo gaat de vernieuwing van een resem landelijke wegen haar derde fase in. De Stenenbrugstraat, Puydsarmoede en een deel van de Venneweg worden heraangelegd, net als de Ravegheersweg en stuk van de Bisschophoekstraat.





"Op het einde van de rit zullen we in totaal zo'n twintig landelijke wegen hebben vernieuwd", zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). Het bestuur start ook met de opmaak van de plannen en de verwerving van de gronden die nodig zijn om een fietspad te kunnen aanleggen langs de Zande- en Schoutetenstraat. Verder wordt ook de restauratie van het beschermde stuk van het gemeentehuis in de planning opgenomen, ook al is het niet zeker dat de vernieuwing van onder meer de ramen, houtwerk en dak in 2018 kan starten. "We wachten nog op de toezegging van de restauratiepremie. De werken worden op 1 miljoen euro geraamd, de subsidie zou 735.000 euro bedragen."





Tot slot start het gemeentebestuur met de opmaak van het ontwerp om de riolering en wegdek langs de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat te vernieuwen. Er komt ook een nieuw fietspad.





"Dit project zal allicht in de eerste helft van de volgende legislatuur kunnen worden uitgevoerd." Dit jaar moet de uitbreiding van kinderopvang De Buidel klaar zijn, net als de heraanleg van het eerste stuk van de Sterrestraat, Oostmeetstraat en voetpaden in de Stationsstraat.





(TVA)