Gemeente investeert fors in toerisme

Timmy Van Assche

21 december 2018

Met het Lange Max Museum en Käthe Kollwitzmuseum kon Koekelare de laatste vier jaar mee profiteren van het oorlogstoerisme in de Westhoek. Nu die periode erop zit, moet extra geïnvesteerd worden in toerisme om de gemeente blijvend op de kaar te zetten, zo meldt schepen Jessy Salenbien (sp.a). “In het voorjaar van 2019 willen we uitpakken met de wandeling Kunstig Koekelare, in samenwerking met het Lange Max Museum. Lokale kunstwerken worden op die manier met elkaar verbonden. Voor de opmaak van een brochure trekken we 500 euro uit, voor de bewegwijzering 1.000 euro. In de zomer komt ook een wielerexpo in het kader van West-Vlaanderen in de Tour de France. De opening en promotie kosten 500 euro. Samen met het Regionaal Landschap en het Agentschap Natuur en Bos wordt een toffe speurtocht in het Koekelarebos uitgedokterd. De volledige opmaak van het project kost 750 euro. “Helemaal nieuw is ook een expo van de Belgische cartooniste Planet Prudence, die van september tot december het Käthe Kollwitzmuseum zal kapen. Op een originele manier zal zij de link met het oorlogsverhaal maken”, aldus Salenbien. De inrichting hiervan kost 3.000 euro. Koekelare zet ook in op het fietstoerisme. Aan de brouwerij komt een fietsondersteuningspunt, waar bijvoorbeeld banden kunnen opgepompt worden. En, tot slot, komen er picknickbankjes langs de wandelroute op en rond de Koekelareberg. Het budget voor die laatste twee investeringen is nog niet bekend.