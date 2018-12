Gemeente blijft investeren in aanpak van zwerfkatten Timmy Van Assche

19 december 2018

08u37 0 Koekelare Het gemeentebestuur zal komend jaar 3.500 euro uittrekken in de aanpak van zwerfkatten.

Het project werd vorig jaar opgestart, maar kende zodanig veel succes dat het wordt voortgezet. “We hebben een achttal vrijwilligers die dit project ondersteunen. Ze gaan op zoek naar zwerfkatten, vangen de dieren en brengen ze vervolgens naar de dierenarts. Daar worden de katten gesteriliseerd of gecastreerd”, duidt schepen Dirk Ampoorter (sp.a). “Gemiddeld kost deze ingreep 70 euro per kat. Voor 2018 dachten we zo’n 45 zwerfkatten te behandelen, maar we klokken nu al af op 68 dieren. Omdat we er dit jaar al zoveel hebben gevangen, zullen we er volgend jaar minder moeten behandelen." Vorig jaar meldde het gemeentebestuur een vrij groot probleem van zwerfkatten in bepaalde wijken, zoals de Tuinwijk en langs de Belhuttebaan. Eigenaars van huiskatten hoeven niet te panikeren. Vrijwilligers van het zwerfkattenproject checken altijd of een ronddwalend katje gechipt is, een belletje of bandje aan hebben. Het wordt de inwoners afgeraden om zwerfkatten eten te geven, omdat dit het probleem alleen maar kan versterken.