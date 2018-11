Gecontroleerd op snelheid én betalen belastingen 10 november 2018

De politiezone Polder heeft gisteren een grote controle uitgevoerd op de Provinciebaan. Daarbij werd ook de hulp van Vlabel en de douane ingeschakeld. "Uiteindelijk werd er één auto in beslag genomen en werd er één iemand tegengehouden die geen rijbewijs op zak had", aldus Johan Geeraert, korpschef van de politiezone Polder. De man die niet over een rijbewijs beschikt is een zestiger uit Brugge. Ook de dag voordien werd iemand tegengehouden die niet in het bezit is van een rijbewijs. Een van de tegengehouden bestuurders moest een achterstallige belastingschuld van 4.000 euro ophoesten. (JHM)