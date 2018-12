Gasbrand in stal met 120 koeien snel onder controle JHM

07 december 2018

Enkele landbouwers van een boerderij langs de Bovekerkestraat in Koekelare hebben vrijdagmiddag de schrik van hun leven gehad. In een stal waarin 120 koeien zaten, werden in de loop van de middag laswerken uitgevoerd aan een aalput. Daarbij ontstond rond 15.45 uur plots een probleem en vlogen enkele gensters in het rond. In de stal zelf was een wolk gas ontsnapt die ter plaatse in de lucht in brand vloog. Meteen was er veel vuur. De landbouwers kregen het vuur zelf niet onder controle en belden in paniek de brandweer. Zowel de korpsen van Koekelare, Diksmuide, Leke en Kortemark repten zich ter plaatse. Maar bij aankomst bleek het vuur al gedoofd omdat al het gas intussen was opgebrand. Gelukkig slaagden de landbouwers erin om de 120 koeien in een mum van tijd te evacueren, zodat alle dieren ongedeerd bleven. De brandweer had de situatie snel onder controle en ventileerde nog de stal.