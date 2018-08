Foutje op pv: boete voor 65 km per uur in zone 70 30 augustus 2018

02u34 0 Koekelare Zeven bestuurders die op 26 juli in de Bovekerkestraat in Koekelare werden geflitst, kregen een opmerkelijk pv toegestuurd van de politiezone Polder. Zo ook de Nederlander Harry Houben uit Heino.

Op zijn pv staat dat je er 70 per uur mag, terwijl hij aan 65 per uur werd geflitst. "Krijg ik nu een boete van 53 euro omdat ik trager reed dan toegelaten?"





Het was de mobiele 'flitsvuilnisbak' van de politiezone Polder die het voertuig van Harry flitste. Volgens korpschef Johan Geeraert is er nadien een menselijke fout geslopen in de opmaak van de pv's. "De maximaal toegelaten snelheid bedroeg 50 per uur, maar er werd verkeerdelijk 70 per uur ingevuld bij de aanmaak van de flitsactie in het computerprogramma. De snelheidsovertredingen werden dus wel degelijk daadwerkelijk begaan", legt korpschef Geeraert uit. Of de overtreders hun boete nog moeten betalen? Dat ziet er wel naar uit. Advocaten zouden van de fout wel handig gebruik kunnen maken om de boete te betwisten. Volgens procureur Filiep Jodts bestaat er echter een simpele oplossing. "De politie moet een aanvullend proces-verbaal sturen met een correcte toegelaten snelheid. Als bestuurders hun pv al hebben aangevochten via verkeersboetes.be, zal het parket moeten beslissen of er een vervolging of seponering komt", aldus Jodts. (BBO)