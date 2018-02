Elektrisch dekentje vat vuur in slaapkamer 15 februari 2018

Vier brandweerkorpsen rukten gisteren na de middag uit naar de Zuidstraat in Koekelare waar een elektrisch dekentje vuur had gevat in een slaapkamer. Ploegen van de korpsen van Koekelare, Kortemark, Leke en Diksmuide kwamen ter plaatse. Er bleek brand uitgebroken te zijn in de slaapkamer op een boerderij.





"Ik had voor het eerst sinds lang nog mijn dekentje gebruikt", zegt de alleenstaande landbouwer. "Die had ik uit het stopcontact getrokken maar allicht was toen al kortsluiting ontstaan. Toen mijn dochter aankwam rook het erg verbrand. In de slaapkamer hing een zware geur maar was er nog niet veel te zien. Het is pas toen dat de matras echt is beginnen branden."





De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de slaapkamer hing toen een zeer dikke, vettige rookwolk afkomstig van de half verbrande synthetische matras. Ook het dekentje zelf ging in vlammen op. De matras werd buiten gegooid en geblust maar bleef een uur nadien nog steeds na smeulen. In de slaapkamer is er heel wat rookschade en hangt een zeer indringende geur. Allicht moest de landbouwer tijdelijk elders slapen. (JHM)