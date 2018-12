Eerste ‘X-mas trail’ dwars door gemeentelijke gebouwen Timmy Van Assche

03 december 2018

18u59 0 Koekelare Voor het eerst wordt in Koekelare een avontuurlijke kerstloop gehouden, een zogenaamde ‘X-mas trail’.

De leuke loopwedstrijd start op zaterdag 22 december in sportpark De Mote in de Belhuttebaan 40. Na het gemeentehuis en het Motepark zelf lopen de deelnemers door alle schoolgebouwen, de site van de firma Willaert, de Koddaert en de lokale Aveve. Onderweg is er animatie en zijn er obstakels opgesteld. De kerstmarkt op het Sint-Maartensplein vormt het eindpunt. Wie 2,5 kilometer loopt, betaalt 4 euro inschrijvingsgeld. Deelnemers aan de 5,5 kilometer tellen 8 euro neer, wie de volle 11 kilometer afhaspelt, betaal 12 euro. Iedere deelnemer krijgt een kerstmuts die gedragen wordt tijdens de loop. Er worden ook lichtgevende armbanden verdeeld. Wie voor 15 december inschrijft, krijgt ook een goodiebag. Bij aankomst op de kerstmarkt worden foto’s genomen. Die foto’s kunnen achteraf verkregen worden bij de fotograaf van dienst. De opbrengst van de loop en fotoverkoop gaat naar het Kinderkankerfonds. Inschrijven via www.feestcomitekoekelare.be of www.ticketwinkel.be. Info via Wesley Lamote op 0494/46.64.22 of trail.koekelare@outlook.com.