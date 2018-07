Eerste Lotto-miljonair van 2018 bij dagbladhandel Caroline 26 juli 2018

02u48 0 Koekelare De eerste West-Vlaamse Lotto-miljonair van 2018 is een feit. Bij de trekking van 14 juli won een geluksvogel uit Koekelare 1,5 miljoen euro.

"Een arbeider, die al sinds het prille begin met Lotto speelt, heeft onlangs z'n trouw beloond gezien met een bedrag van niet minder dan 1.500.021,25 euro", laat Tom Ysebaert van de Nationale Loterij weten. "De man van middelbare leeftijd kon maar niet geloven dat hij de jackpot gewonnen had en checkte zijn cijfers wel twintig keer. Wat de anonieme winnaar precies met zijn gewonnen bedrag zal doen is onbekend, maar hij wil zijn familie mee laten genieten van dit bedrag."





Verkooppunt van het winnende ticket is dagbladhandel Caroline in de Oostmeetstraat 37. "Het is de eerste keer dat iemand alleen zo'n groot bedrag wint", vertelt zaakvoerster Caroline Tyteca (55). "Ik baat de winkel al 28 jaar uit. Acht jaar geleden wonnen we met een groep van honderd spelers een pot van een miljoen, die we netjes verdeelden. De afgelopen jaren won iemand ook 625.000 euro met Euromillions, 157.000 euro met de Lotto en in het begin van mijn zaak drie miljoen Belgische frank (ruim 74.300 euro, red.)."





"Ja, ik ken de winnaar. Hij speelde steeds op dezelfde nummers. Wie het is, ga ik niet zeggen. Het is een harde werker die het verdient om te winnen. Ik ben gelukkig in zijn plaats."





"Wat ik zou doen, mocht ik de Lotto winnen? Mijn zaak overlaten (lacht). Dan moet ik niet meer om 4.30 uur opstaan om de winkel even voor 6 uur te openen." (TVA)