Eerste bierfestival voor Jus de Mer 15 mei 2018

Het zesde Streekbierenfestival van de Bierfanaten was een schot in de roos.





Ongeveer 1.400 personen brachten een fel gesmaakt bezoek. De grootste primeur was weggelegd voor de Middelkerkse brouwerij Jus de Mer. "Het is de eerste keer dat we op een festival postvatten. Hier presenteren we trots onze Jus de Mer. Het is een blond, bitter terrasbier van hoge gisting en met een alcoholpercentage van 7,2. We hebben er drie jaar aan gewerkt en zijn nu zes maanden commercieel actief", vertellen Bart Mortier en Alexander Verlinde. Info: www.jusdemer.be. (TVA)