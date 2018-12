Drukkerij Impuls heeft nieuwe uitbaters Timmy Van Assche

14u36 0 Koekelare Vanaf januari neemt Tina Jansseune de zaak van haar schoonouders, drukkerij Impuls, over.

Drukkerij Impuls in de Noordomstraat 14a is een zaak die al jaar en dag gekend is. Rudy Defraeye en Christine, die de zaak jaren uitbaatten, gaan met pensioen en schoondochter Tina Jansseune neemt vanaf januari de fakkel over. “Zowel opa als schoonpapa zijn (bijna) heel hun professioneel leven aan de slag geweest als drukker”, vertelt Tina. “Van dinsdag tot en met zaterdag kunnen particulieren, verenigingen, zelfstandigen en bedrijven er terecht voor allerlei drukwerk, kopieën, planafdrukken, stempels, papieren en Lotto-spel. Uiteraard doen we ook aan lamineren en inbinden.” Vanaf 2019 is drukkerij Impuls ook online te vinden via Facebook of via de website www.drukkerij-impuls.be, laat Tina nog weten. “Volledig nieuw wordt ook het aanbod aan exclusieve wenskaartjes voor elke gelegenheid.”