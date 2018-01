Droogte dwingt tot aanleg boorput op sportdomein 02u41 0

Het sportdomein langs de Belhuttebaan krijgt in 2018 een nieuwe boorput. Die zal het gemeentepersoneel toelaten om de sportvelden te bewateren.





"We krijgen meer en meer te maken met droge voorjaren", merkt schepen Dirk Ampoorter (sp.a) op. "Kijk maar naar de droogte die we afgelopen jaar gekend hebben in mei en juni. Net in die periode worden de sportterreinen, zoals de voetbalvelden, opnieuw ingezaaid en is het nodig om goed te kunnen bewateren." De nieuwe boorput, die 20.000 euro kost, heeft een capaciteit van twee keer 20.000 liter water.





(TVA)