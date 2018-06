Dronken man tegen politie: "ik ken de politierechter, die is mild" 07 juni 2018

De politierechter in Veurne gaf gisteren een zaakvoerder uit Koekelare meteen het woord om hem een prangende vraag te stellen. Nadat L.V. in augustus vorig jaar betrapt was met 1.93 promille in zijn bloed sprak de man immers laconiek tot de politie: "geen probleem voor mij, ik ken de politierechter in Veurne. Die is mild voor mij." Hij liet L.V. meteen rechtstaan. "Wel, ik ben benieuwd want ik ken u niet en heb u nog nooit gezien.





"Politie verkeerd verstaan"

Waarom zei u dan zoiets?" wilde hij weten. L.V. ontkende. "De politie heeft dat verkeerd verstaan. Ik heb dat zeker niet gezegd, maar misschien een passagier in mijn wagen. We waren op de terugweg van een feest in Koekelare. Ik zou wel graag mijn rijbewijs houden." Waarop de politierechter: "Ah, het is dus weer de politie die het verkeerd begreep. Wel, zeg dan maar tegen uw passagier dat ik 1 maal mild ben maar geen tweede maal. En u bent al eens betrapt op rijden onder invloed."





L.V. kreeg nu 3.400 euro boete en 60 dagen rijverbod.





