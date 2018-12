Dronken man pleegt vluchtmisdrijf na WK-wedstrijd: “Tegen wie de Duivels gespeeld hadden? Ik weet het niet meer, meneer de rechter” JHM

05 december 2018

14u06 0 Koekelare Een man uit Koekelare vierde de overwinning van de Rode Duivels op het WK in juli dit jaar iets te uitbundig. De man krijgt nu een geldboete van 4.208 euro, waarvan 2.208 euro effectief, en een rijverbod van 85 dagen.

In de uitgelaten sfeer na de overwinning verzette C.V. nogal wat alcohol. Hij was met zijn vrouw gaan kijken naar de match op groot scherm, maar kreeg naar eigen zeggen ruzie met zijn vrouw. Daarna vond hij haar niet meer terug en kroop hij dan maar zelf achter het stuur van zijn wagen. Op de terugweg veroorzaakte de man echter een verkeersongeval, waarna hij ook nog eens de vlucht nam. Toen de politie hem nadien toch aantrof, blies hij nog steeds meer dan 2 promille. “Hopelijk heb je dan toch genoten van de match. Tegen wie had België gespeeld?” wilde de rechter weten. “Eerlijk gezegd weet ik dat al niet meer”, aldus C.V.

