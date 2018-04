Doorgeslagen crimineel veroordeeld voor voyeurisme in Nederland 19 april 2018

02u47 0 Koekelare Een 51-jarige criminele man uit Koekelare, die al meermaals compleet tilt sloeg, is in de rechtbank van het Nederlandse Utrecht veroordeeld tot drie maanden cel wegens voyeurisme.

Marc D. bezocht op 8 oktober 2016 een sauna in Maarssen en ging er rechtover een vrouw zitten. Hij richtte zijn polshorloge de ganse tijd op haar schaamstreek. De vrouw ging verhaal halen waarna het personeel de politie opriep maar toen was D. al gevlucht. Hij kon buiten echter in de boeien worden geslagen. Zijn horloge bevatte een camera en geheugenkaart en daarop stonden al tal van filmpjes die opgenomen werden in de sauna. "Ik heb de beelden per ongeluk gemaakt want ik wist niet dat mijn horloge aanstond", probeerde D. nog. De rechter geloofde er niets van en gaf hem drie maanden cel. Hij mag ook twee jaar geen sauna's meer bezoeken. Ook in onze streek is D. allesbehalve een onbekende. Hij is het bekendst toen hij in september 2011 als een razende tekeer ging in feestzaal Cofar in Rumbeke. Hij vernielde er tientallen ruiten, zaagde balken door met een kettingzaag, overgoot alles met benzine, vernielde ovens en frigo's en zaagde zelfs de toog door. De reden?





De zaak ging iemand nieuw aannemen. Toen hij vrijkwam trok hij naar de griffie van de rechtbank, stal zijn dossier en gooide die in de open haard bij hem thuis. Stagiair-magistraat T.V. die het dossier daarop opnieuw samenstelde werd vervolgens door hem belaagd en 30 kilometer lang achtervolgd. Marc D. kreeg voor het waanzinnige vandalisme 30 maanden cel, 20 effectief, en moest 366.000 euro schadevergoeding betalen. Voor het belagen van de magistraat kreeg hij nog eens 18 maanden cel. In 2008 beschuldigde hij zijn ex-baas, uitbater van een wellness in Oostende nota bene, voor pedofiel en kliederde dat overal met graffiti en op de website van de zaak. De man liep in totaal al meer dan 4 jaar cel op. Hij zou een schizoïde gedragsstoornis hebben maar gaat gewoon verder met zijn streken. (JHM)