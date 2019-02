Dolan (11) ziet droom in vervulling gaan en rijdt rondje met unieke Lamborghini Timmy Van Assche

17 februari 2019

18u12 0 Koekelare Voor Dolan Devulder was het een dag om nooit te vergeten. De 11-jarige mocht een rondje maken in een speciale Lamborghini dankzij de diensten van My Lambo. “Dolan kampt met autisme, maar is bezeten van auto’s. Dankzij My Lambo kwam zijn droom uit", vertelt mama Fatima.

Een uur lang mocht Dolan in de passagiersstoel zitten van de Lamborghini Aventador Roadster Limited Edition. Van dat type rijdt er in Europa maar eentje rond. “Dolan heeft autisme, maar dat belet hem niet om zijn grote passie te volgen: snelle en speciale wagens", doet mama Fatima het verhaal. “Hij trekt er vaak met de fiets en iPad op uit om in en om Koekelare opvallende auto’s te spotten. Op een dag stuurde hij via Facebook een berichtje naar My Lambo, die op verzoek bezoekjes en ritjes verzorgt met de speciale sportwagen. Omdat ik Dolans doen en laten op Facebook in de gaten hou, heb ik zelf nog eens My Lambo gecontacteerd en de situatie uitgelegd.” Daarop zakte de groene Lamborghini van eigenaar Mario Martlé, uit Oost-Vlaanderen, af naar Koekelare. Voor de foto’s mocht hij even achter het stuur kruipen. Daarna volgde hij het ritje van op de passagiersstoel. Er was ook een tweede Lamborghini mee, van waaruit de ouders de rit konden meevolgen. “Maar ik heb mijn zitje afgestaan aan onze overbuur, Kevin. Hij trekt met Dolan mee naar verschillende autobeurzen en -shows en dit is mijn manier om hem ook te bedanken. Ach, het was een prachtige dag. De mensen van My Lambo namen echt hun tijd voor een babbeltje en een mooie rit.” Dolan was zichtbaar onder de indruk. “Dit blijft voor altijd een speciale dag.”