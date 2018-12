Diploma’s Techniekacademie uitgereikt, wegens groot succes wordt project nu uitgebreid Timmy Van Assche

13 december 2018

12u34 0 Koekelare De diploma’s van de vijfde Techniekacademie werden uitgereikt aan twintig kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.

Twintig jongens en meisjes namen aan het project deel. Vijf van hen namen vorig jaar ook al deel en zijn duidelijk verslingerd aan alles wat met techniek te maken heeft. Zo maakten onder meer een lednachtklok, schakelden lampjes aaneen, programmeerden een robotstofzuiger en maakten zelfs wijngommetjes en bruislimonade. “De leerlingen ontdekten dat techniek en technologie overal om hen heen zijn. Ze zetten zelf technische systemen in mekaar. Wie weet is er hier een toekomstige uitvinder in ons midden. Gezien het grote succes willen we er in de toekomst een vervolg aan breien: we richten vanaf februari 2019 een ‘Junior Techniekacademie’ in voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar", laat onderwijsschepen Jessy Salenbien (sp.a) weten.

Aan het Koekelaarse project werkten tandlabo Dental Wish, bouwmaterialen Willaert, het Da Vinci Atheneum, Sint-Martinusinstituut, de Negensprong en Lettertuin mee. Namens Logi-Technic kregen alle kinderen een goodiebag mee naar huis.