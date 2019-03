Dieven stelen vinken bij vogelliefhebber JHM

01 maart 2019

14u29 0

Een vogelliefhebber uit de Molenhoekstraat in Koekelare kreeg ongewenst bezoek van enkele inbrekers. Die drongen ‘s nachts de woning binnen en trokken achteraan het huis naar een volière. Wellicht wisten de dieven dat de man een hobbykweker is en verschillende vinken had zitten. De zangvogels zijn regelmatig het doelwit van dieven. Voor sommige vinken wordt al snel enkele duizenden euro’s neergeteld. De dieven gingen er bij de man vandoor met vijf vogels. De eigenaar diende klacht in bij de politie die de zaak verder onderzoekt.