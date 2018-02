Dekeyzer-Ossaer nu ook 'Fabriek van de Toekomst' 08 februari 2018

02u25 0 Koekelare Vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer-Ossaer werd verkozen tot 'Fabriek van de Toekomst' tijdens de vierde editie van de 'Factories of the Future Awards'. Het initiatief gaat uit van Agoria, de Belgische technologiefederatie.

Dekeyzer-Ossaer produceert iedere dag 200.000 vleesporties die bestemd zijn voor de horeca, grootkeukens, cateraars en industrie.





Het bedrijf, ontstaan in 1980 en kmo van het jaar in 2016, telt 120 medewerkers.





Het is het eerste bedrijf in ons land dat op industriële basis CO2-koelgas gebruikt in zijn productieproces. "Normaal gezien maken koelinstallaties gebruik van het gas freon, maar dat product is schadelijk voor de ozonlaag. Daarom vonden we met CO2 een milieuvriendelijk alternatief", vertelt zaakvoerder Johan Dekeyzer. "Maar de award hebben we vooral te danken aan onze doorgedreven automatisatie, modern machinepark, digitalisering en e-commerceplatform, dat goed is voor 70 procent van de bestellingen. Ook de flexibiliteit die onze werknemers krijgen, speelde een grote rol."





Ondanks een dalende vleesconsumptie groeide de kmo in sneltempo.





(TVA)