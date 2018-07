Deelnemers Start-to-Tempo ontvangen certificaten 20 juli 2018

Jaarlijks organiseert Tempo Koekelare Start-to-Tempo. De lopers trainen tot drie keer per week onder begeleiding van Danny David en Willy Vannieuwkerke. Bedoeling is na 10 weken 5 km te kunnen lopen. De deelnemers Nancy Schoonvaere, Martine Vandewaetere, Isabel Dezeure, Mieke Guilbert, Arwin Trio en Lowie Hindryckx slaagden met onderscheiding en konden hun certificaat Start-to-Tempo afhalen. De laureaten kregen gelukwensen van en een receptie aangeboden door de bestuursleden Willy Vannieuwkerke, Danny Devid, Ria Pauwels, Hans Uyttenhove en Daniel Vandamme, die niet aanwezig was.











(COGHE)