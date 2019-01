Deelgemeente Bovekerke viert 900-jarig bestaan Timmy Van Assche

02 januari 2019

16u44 0 Koekelare Eind maart zal Bovekerke haar geschiedenis eren met een volksfeest.

Volgens opzoekingen van de archeologisch-historische kring Spaenhiers zou Bovekerke dit jaar precies 900 jaar bestaan. Dat wordt gevierd met een feestelijk weekend op 29, 30 en 31 maart. Speciaal voor de feestelijkheden werd een comité opgericht met een eigen bestuur. Het gemeentebestuur ondersteunt de viering met een subsidie van 7.500 euro. “Het initiatief komt vanuit de inwoners en vereniging zelf. Als anderen ook een soortgelijke, historische viering willen houden, zullen we ook hen steunen”, aldus burgemeester Patrick Lansens (sp.a). De concrete inhoud van de viering maakt het comité later bekend. Bovekerke is een klein dorpje met zo'n duizend inwoners. Het bekendste gebouw is zonder twijfel het Sint-Gertruduskerk, waarvan de toren al in de twaalfde eeuw werd opgericht. Het is meteen ook het oudste bouwsel van heel Koekelare. Op het kerkhof bij diezelfde kerk bevindt zich ook het graf van Engelse piloot, die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Pas enkele jaren geleden werd zijn identiteit achterhaald en kreeg het graf de naam van William Harold Roebuck. Wie meer over de geschiedenis te weten wil komen, kan een kijkje nemen op www.spaenhiers.be.