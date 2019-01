Deel van Koekelare, Zande en Moere zonder stroom na ongeval Jelle Houwen

09 januari 2019

06u03 7 Koekelare Enkele honderden gezinnen in Koekelare, Zande en Moere nabij Gistel zaten dinsdagavond een tijdlang zonder stroom na een verkeersongeval.

Dat gebeurde rond 19 uur in de Korkentapstraat in Koekelare. De 29-jarige bestuurder van een Audi verloor er toen aan vrij hoge snelheid de controle over het stuur en raakte van de weg af. Zijn wagen belandde tegen een elektriciteitspaal die volledig afknakte en deels op de weg en de weide terechtkwam. De paal raakte zelfs volledig verbrijzeld. Daardoor werden de elektriciteitskabels beschadigd en zaten alle straten in de buurt zonder stroom. Het ging onder meer om de Korkentapstraat zelf, maar ook de Provincieweg en omliggende straten in Moere, en de Moerestraat en omliggende straten in Koekelare. Infrax kwam ter plaatse om de paal te vervangen en de elektriciteit te herstellen. Na een uurtje had iedereen opnieuw stroom. De bestuurder van de Audi zelf, de 29-jarige K. uit Jabbeke, raakte niet gewond. Zijn auto raakte wel zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De politie deed de nodige vaststellingen. Het rijbewijs van de man werd ook ingetrokken.