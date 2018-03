De Kreuners op Koekelare Leeft: koop vandaag exclusief tickets 21 maart 2018

02u25 0 Koekelare Muziekfestival Koekelare Leeft voegt een sterke naam aan zijn affiche toe: De Kreuners. De groep rond frontman Walter Grootaers maakt een comeback en speelt slechts een beperkt aantal concerten.

"Toen De Kreuners hun comeback bekendmaakten, deden we er alles aan om ze naar het Motepark te halen. Onze voortreffelijke reputatie resulteerde in een toezegging van Walter en zijn kompanen", laat de festivalorganisatie trots weten. Tickets voor het optreden zijn vanaf vandaag exclusief te koop bij de lokale Delhaize in Koekelare aan 15 euro. Online kosten de tickets 25 euro. Koekelare Leeft palmt van vrijdag 31 augustus tot maandag 3 september de gemeente in. Op Facebook wordt elke twee dagen een nieuwe naam bekendgemaakt. Ook Coco Junior zakt naar Koekelare af. Er worden opnieuw maar liefst 15.000 festivalgangers verwacht.





Foodtruckfestival

Komende zaterdag en zondag organiseert Koekelare Leeft alvast voor het eerst ook een gratis en overdekt foodtruckfestival. Er is live muziek, vijftien trucks tekenen present om de bezoekers allerlei smakelijke hapjes voor te schotelen. "Ze serveren allemaal een verschillend gerecht uit de wereldkeuken. Een gewone burger met friet zal je hier dus niet vinden, maar lekker wordt het zeker en vast", zegt voorzitter Christophe Desmet. Er is ook randanimatie. De parking van De Buidel in de Pieter Lansenslaan vormt het decor. (TVA)