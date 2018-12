Danté (11) overleefde val van 8 meter uit skilift: "Of ik dit jaar weer ga snowboarden? Ik twijfel" 2018 om nooit te vergeten | Val van 8 meter uit skilift overleefd op vakantie Jelle Houwen

27 december 2018

2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen.

Koekelare Danté Darras (11) houdt minder goede herinneringen over aan 2018. Op 3 april viel hij uit een skilift tijdens een snowboardvakantie in het Franse Risoul. Hij liep verschillende breuken op en is nu nog altijd aan het revalideren. "Ik ben sinds enkele weken eindelijk verlost van mijn krukken."

