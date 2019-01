Cultuurraad zet verdienstelijke inwoners en verenigingen in de kijker Timmy Van Assche

22 januari 2019

16u50 0 Koekelare De cultuurraad en het gemeentebestuur van Koekelare hebben de mensen en verenigingen die zich het voorbije jaar op cultureel vlak onderscheidden in de bloemetjes gezet.

Nadat Rudy Willaert al de cultuurprijs mocht ontvangen, werden ook de jubilerende leden in de kijker gezet. Roger Meersseman werd gehuldigd voor 60 jaar inzet bij Ouder Vereniging Koekelare (OVK), Hubert Devriendt als onder meer stichtend lid van Leughenboom, Hovaeremolen en Lange Max. Lieve Vandecasteele is al 40 jaar trouw lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Joris en de Gezinsbond bestond in 2018 maar liefst 90 jaar.

Fotowedstrijd

Ook de winnaars van de fotowedstrijd kregen een mooi aandenken. Danny Vanhevel was de winnaar voor de cultuurraad, Katrien Theuninck strandde op plaats twee en Katrien Goegebeur op drie. De publiekswedstrijd in het gemeentehuis ging naar de foto ‘Work in progress’, ‘Closing Time’ kreeg het meeste likes op Facebook. Katrien Theuninck was fotografe van beide foto’s.

2. De jubilerende leden op een rijtje (v.l.n.r.): schepen van cultuur Jessy Salenbien, Hubert

Devriendt, Roger Meersseman, Lieve Vandecasteele, Jan Pauwels (voorzitter Gezinsbond)

& Ingrid Vanhooren (secretaris Gezinsbond) en voorzitter van de cultuurraad Elise De

Gend.