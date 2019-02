Cultuurdienst pakt weer uit met wereldfilm in Balluchon Timmy Van Assche

01 februari 2019

16u08 2 Koekelare De cultuurdienst brengt op 11 februari met ‘Marlina: The murderer in four acts’ opnieuw straffe wereldfilm naar de Balluchon.

Het wereldfilmcircuit MOOOV startte onder de vleugels van de vorige schepen voor ontwikkelingssamenwerking Carole Himpens (sp.a) en nu neemt de cultuurdienst de fakkel over. Dit voorjaar staan er twee films op het programma, dit najaar volgt er nog eentje. De Indonesische film ‘Marlina: the murderer in four acts’ mag op maandag 11 februari de spits afbijten. Hoofdpersonage Marlina is nog maar net weduwe geworden. Plots krijgt ze het bezoek van een lokale bende die haar willen beroven en verkrachten, maar eerst eisen ze nog een maaltijd. Dat het verhaal een belangrijke wending krijgt, suggereert de titel al. Met betoverende Cinemascope-beelden van schilderachtige landschappen en een Morricone-achtige filmscore, doet de film helemaal aan een western denken, maar dan met omgekeerde rollen. Deze indirecte commentaar op de situatie van de vrouw in het patriarchale Indonesië en de vrouwelijke solidariteit en zelfredzaamheid, geven de film een interessante feministische toets. De filmvoorstelling is om 20 uur in cultuurzaal De Balluchon. Tickets zijn aan de deur te verkrijgen voor amper 2 euro.