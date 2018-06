Celstraf voor partnergeweld en weerspannigheid 27 juni 2018

Een 30-jarige man uit Koekelare is tot 18 maanden cel veroordeeld voor partnergeweld en weerspannigheid tegen de politie. Na een avondje op de Paulusfeesten in Oostende op 11 augustus vorig jaar liep het bij thuiskomst in Koekelare volledig uit de hand, na een discussie. Beiden waren aangeschoten. De man sloeg zijn partner, waarna de vrouw wegvluchtte en de politie belde. Toen die aankwam, keerde Kevin H. zich tegen hen. De man was toen voorlopig vrij uit de gevangenis voor eerdere feiten van slagen en verwondingen. Hij gaf op de rechtbank ook toe dat hij in het verleden knoeide met urinestalen om zijn druggebruik te verbergen.





(BBO)