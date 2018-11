Cel- of werkstraf voor twintigers die inbraken in Da Vinci 28 november 2018

Drie twintigers uit Koekelare zijn veroordeeld voor inbraken in het Da Vinci Atheneum in Diksmuide. Dilano A. (22), Shaun D. (23) en Michael D. (24) besloten op 16 april dit jaar in te breken in de school door de voordeur in te trappen. In hun verklaring achteraf stelden ze dat ze zonder na te denken 'eens dom wilden doen'. Ze zochten naar bruikbaar materiaal en namen een fiets en een zaagmachine mee. De volgende dag keerden ze echter terug en waren ze andere fietsen en gereedschappen aan het klaarzetten om mee te nemen toen ze werden betrapt door de conciërge. Ze sloegen op de vlucht, maar werden snel opgespoord. De gestolen fiets en de zaagmachine werden teruggevonden in de woning van een van de beklaagden. De strafrechter gaf Shaun D. en Dilano A. een werkstraf van 100 uur. Hun kompaan Michael D. kreeg 12 maanden cel met uitstel. (BBO)