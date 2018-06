CD&V wil geen zomersluiting De Buidel meer 13 juni 2018

03u00 0 Koekelare Oppositiepartij CD&V voerde actie aan kinderopvang De Buidel, in de Ringlaan. Daarmee protesteert ze tegen de jaarlijkse zomersluiting van de opvang.

"We willen vanaf volgend jaar tijdens het zomerverlof geen sluitingsperiode meer. De Buidel zou de ganse vakantie open moeten zijn. We hebben goede voorbeelden uit omliggende gemeenten. Mits goede organisatie en reglementering is dit praktisch haalbaar", zegt CD&V-lijsttrekker Tom Pollentier.





"Kijk, veel gezinnen zijn vragende partij om hun kinderen ook tijdens het bouwverlof naar de kinderopvang te brengen. Niet alle ouders - loontrekkenden en zelfstandigen - hebben op datzelfde moment vakantie. De bezetting van de opvang zou uiteraard lager liggen dan op schooldagen, maar de vraag is significant." Schepen Carole Himpens (Sp.a) reageert. "De herziening van de zomersluiting staat in ons verkiezingsprogramma. Momenteel nemen alle begeleiders, die parttime actief zijn, collectief verlof. Tijdens het jaar kunnen ze namelijk moelijker verlof nemen. Tieners kunnen in de zomervakantie terecht bij de succesvolle speelpleinwerking, kleuters niet. We willen, in overleg met Kind & Gezin, onderzoeken of we met een beperkte bezetting De Buidel kunnen openhouden in de zomermaanden." In De Buidel, geopend in 2013, kunnen 130 kinderen worden opgevangen. Er werken zestien begeleiders. Dit jaar nog moeten uitbreidingswerken klaar zijn om het aantal opvangplaatsen op te krikken naar 180. Het aantal begeleiders zal dan toenemen. (TVA)