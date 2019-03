CD&V wil dat Koekelare toetreedt tot woonpunt, “maar dat kan pas ten vroegste in 2022-2023" Timmy Van Assche

16u59 0 Koekelare Oppositiepartij CD&V wil dat de gemeente toetreedt tot een zogenaamde woonwinkel of woonpunt. Daar zouden inwoners terechtkunnen met allerlei vragen over premies, energie en huisvesting. “We zijn dit voorstel genegen, maar toetreden kan pas ten vroegste in 2022-2023", zegt schepen Stijn Rambier (sp.a).

Raadslid Kaat Depreitere (CD&V) vraagt het gemeentebestuur om Koekelare aan te sluiten bij een woonwinkel of woonpunt. “Koekelare is op vandaag nog één van de weinige West-Vlaamse gemeenten die hier niet bij aangesloten is. Nochtans kan dergelijke werking een zeer concrete meerwaarde betekenen voor onze inwoners”, stelt Depreitere. “Ze krijgen er info over premies en belastingvermindering, kunnen zich er inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning en informatie op vragen over energiebesparende investeringen en de energiefactuur.” In zo’n woonpunt kan je ook begeleiding krijgen bij vragen over (ver)huur en technisch advies bij verbouwen en renoveren, bijvoorbeeld met een renovatiecoach.

“Naast het sociale aspect, kan dergelijke werking op vlak van energiebesparende maatregelen een zeer concrete meerwaarde betekenen”, vervolgt Depreitere. “We hebben ons met Koekelare ook geëngageerd om de CO²-reductie van 20 procent te bekomen. Eén van de belangrijke werkpunten is dan ook nog het aanpakken van ons verouderd woonpatrimonium.”

Schepen Stijn Ramboer (sp.a) benadrukt dat Koekelare zich hierbij wil aansluiten. “Vanuit Vlaanderen zijn er slechts enkele momenten waarop je in dit project kan instappen. Het volgende moment om je te kunnen aansluiten is pas in 2022-2023. Een dossier voorbereiden duurt ook al makkelijk een jaar. In mei zitten we samen met de coördinator van WoonWinkel West om het concrete aanbod en inhoud te bestuderen. Aan zo’n project hangt ook een prijskaartje vast en ook dat moeten we indachtig houden. Tot slot: al in ons verkiezingsprogramma stond dat we van een woonpunt of -winkel werk willen maken.”