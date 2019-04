Carrefour in de Noordomstraat gaat dicht, werknemers kunnen terecht in andere filialen Timmy Van Assche

10 april 2019

13u09 6 Koekelare Supermarkt Carrefour in de Noordomstraat 15 sluit op 1 mei definitief haar deuren. De supermarkt wordt uitgebaat door de familie Pollet, die zich volledig wil focussen op haar pas vernieuwde Carrefour in Ichtegem. De zeven werknemers kunnen onder meer in Ichtegem of in Gistel aan de slag.

De familie Pollet heeft als franchisenemer op heden negen supermarkten van Carrefour in portefeuille: drie in Oostende en één in het Vlaams-Brabantese Denderleeuw en Roosdaal, maar ook in Izegem, Gistel, Ichtegem en voorlopig nog Koekelare. Die laatste sluit dus over enkele weken de deuren. “Onze winkel in Ichtegem is pas vernieuwd en we willen ons op dit filiaal focussen”, vertelt Karen Pollet. “De zeven werknemers van de winkel in Koekelare kunnen aan de slag in Ichtegem of Gistel. Met het pand in de Noordomstraat zijn er vastgoedplannen.” Klanten krijgen binnenkort een brief met info en extra kortingen, zo deelt de winkel mee op sociale media.

De reden voor de sluiting is tweeledig. Enerzijds draait het vernieuwd filiaal van Ichtegem, dat nog geen drie kilometer verderop ligt, erg goed en trekken klanten van Koekelare naar de buurgemeente. Anderzijds is er de concurrentie met andere supermarkten die langs de invalsweg Ringlaan liggen.