Carole Himpens (sp.a) zwaait schepencollege uit Timmy Van Assche

03 december 2018

12u56 1

De 53-jarige Carole Himpens is aan haar laatste weken als schepen bezig. Bij de start van de legislatuur kreeg ze de bevoegdheden huisvesting, jeugd, kinderopvang, gezondheidszorg, feestelijkheden en ontwikkelingssamenwerking. Afgelopen weekend mocht ze nog de uitbreiding van buitenschoolse kinderopvang De Buidel mee inhuldigen.

“Voor de bko is dit de start van een nieuw hoofdstuk, voor mij helaas het einde van een mooi verhaal”, zegt Himpens. “Ik kan terugblikken op zes vruchtbare jaren van samenwerken. Onder mijn bevoegdheid heb ik De Buidel zien groeien en uit zijn voegen barsten. Onder mijn impuls kwam er ook een avontuurlijk speelparcours, waarmee ik de kinderen wilde verleiden meer tijd en spel in open lucht door te brengen.” Als afscheid kreeg ze alvast een grote ruiker bloemen toegestopt. De komende legislatuur gaat Sp.a met Open Vld in zee. Door een herverdeling van de schepenzitjes, valt Himpens nu uit de boot. Op 14 oktober haalde ze nog 837 stemmen. “Lang niet slecht voor iemand die niet van Koekelare is”, lacht ze. “Ik ben oorspronkelijk van Oostende en kwam pas dertien jaar geleden in deelgemeente Bovekerke wonen. In al die jaren heb ik de volledige gemeente en haar sympathieke inwoners goed leren kennen. Dat ik geen schepen meer zal zijn is jammer, maar absoluut geen ramp. Ik ben iedereen dankbaar. Als gemeenteraadslid voor Sp.a blijf ik dossiers opvolgen. Ik blijf me inzetten voor Koekelare en ben nog altijd een aanspreekpunt voor alle inwoners.” Tijdens haar ambtstermijn werd Himpens echter ook getroffen door lymfeklierkanker. “De weg naar volledig herstel verloopt goed, maar we zijn er nog niet. Uiteraard is het de afgelopen jaren niet altijd makkelijk geweest. Kijk, over kanker moeten we ook openlijk durven praten.”