Camera’s in de strijd tegen zwerfvuil: “Een noodzakelijk hulpmiddel” Timmy Van Assche

19 februari 2019

17u07 3 Koekelare Koekelare verhoogt de strijd tegen zwerfvuil en zal mobiele camera’s op het openbaar domein inschakelen. Het moet daders afschrikken, maar ook overtreders identificeren.

Vanuit afvalintercommunale MIROM Roeselare en de gemeente zelf is er al sterk ingezet op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, zo laat schepen van leefmilieu Jessy Salenbien (sp.a) weten. “Er werd gewerkt op de pijlers communicatie, participatie, omgeving en infrastructuur, maar dat heeft vooralsnog het zwerfvuil- en sluikstortprobleem niet kunnen terugdringen. Het is de intentie om blijvend te investeren in deze pijlers, maar om daarnaast ook op handhaving als sluitstuk van een integraal zwerfvuilbeleid, in te zetten.” Nu worden dus ook camera’s ingeschakeld op het openbaar domein om zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden. De gemeenteraad keurde het inzetten van camera’s ook goed.

Afschrikken en vaststellen

“Naast goedkeuring van de gemeenteraad moest ook een medewerker van de afvalintercommunale aangesteld worden als GAS-vaststeller”, vervolgt Salenbien. Onder meer in de Oostmeet- en Veldstraat werd in het verleden al zwerfvuil achtergelaten. “De camera’s zullen verplaatsbaar worden aangewend op locaties die in samenspraak met de gemeente Koekelare worden gekozen. Het gaat om niet-besloten plaatsen in de gemeente waar frequent zwerfvuil en sluikstorten worden vastgesteld. Het gebruik van de camera’s wordt officieel gemeld aan de privacycommissie”, vult milieuambtenaar Robrecht Hindryckx verder aan. “De doelstellingen zijn duidelijk: we willen potentiële daders afschrikken, overlast voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen. Het moet de politie in staat stellen andere misdrijven vast te stellen, verdachten te identificeren en haar preventieve maatregelen optimaliseren.”

“Grote ergernis”

Zwerfvuil blijft een grote ergernis bij de inwoners. “Uit bevragingen naar aanleiding van de verkiezingen bleek dat heel wat inwoners zich daaraan storen. Het is een van de meeste gehoorde klachten in Vlaanderen. We willen de strijd tegen sluikstorters dan ook opvoeren. Mocht iedereen zomaar zijn vuil langs de openbare weg gooien, dan is onze gemeente binnen de kortste keren een stort”, beklemtoont burgemeester Patrick Lansens (sp.a)

“Noodzakelijk middel”

De afvalintercommunale MIROM Roeselare is verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden. Ze bekijkt de beelden retroactief, heeft een GAS-vaststeller in dienst die de inbreuken kan vaststellen en de nodige bestuurlijke verslagen kan maken. Voor identificatie van de verdachte(n) wordt beroep gedaan op de politie. Het bestuurlijk verslag wordt vervolgens overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. De GAS-vaststeller van MIROM werd dan ook gemachtigd om op het grondgebied van Koekelare de nodige vaststellingen te kunnen doen. “Het camerasysteem is voor deze problematiek een gepast en noodzakelijk middel. De camerabewaking is een noodzakelijk technisch hulpmiddel in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil op diverse plaatsen in de gemeente Koekelare”, besluit politiekorpschef Johan Geeraert. Het cameraproject start vanaf maart. Sluikstort- en zwerfvuilproblematiek mag ook steeds gemeld worden aan het onthaal of bij de milieudienst in het gemeentehuis.