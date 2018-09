Buren zetten bloemetjes buiten op zevende Kapelhoekfeest 05 september 2018

02u34 0

Een kleine honderd bewoners van de Kapoelhoek zijn onlangs samengekomen in het restaurant van Da Vinci Atheneum voor hun zevende Kapelhoekfeest. De avond begon met een sprankelende aperitief en werd afgesloten met behulp van de muzikale ambiance van DJ Filip. Voor de kinderen was er een springksteel. De organisatie was in handen van Erna Pleysier, Guido Willaert, Yves Beuckelaere, Regina Desloovere, Peter Desloovere, Kristien Vanhoutte, Marianne Danekindt, Therry Tranoy, Louis Dereepere, Jaak Bolle en Rita Devos.





(Coghe)