Buitenschoolse kinderopvang krijgt in 2020 andere openingsuren in de zomer Timmy Van Assche

23 december 2018

13u29 0 Koekelare In 2020 krijgt buitenschoolse kinderopvang De Buidel aangepaste openingsuren in de zomer.

Het was een item in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen: bko De Buidel zou ook in de zomer moeten open zijn. Tot op heden is de bko in de zomer namelijk drie weken gesloten omdat de begeleiders dan collectief verlof nemen. Oppositiepartij CD&V kaartte de situatie al verschillende keren aan op de gemeenteraad en voerde afgelopen zomer een ludieke actie. “In het budget van 2019 noch in het akkoord tussen coalitiepartners Sp.a en Open Vld staat iets over aangepaste openingstijden”, meent Tom Pollentier (CD&V). Burgemeester Patrick Lansens (Sp.a) legt uit. “Het is niet evident om zomaar en op korte termijn maatregelen te treffen. Dit moet praktisch en haalbaar verlopen voor het personeel. We gaan nieuwe openingsuren niet zomaar snel-snel beslissen. Daarom zullen we in 2019 aanpassingen bespreken en vastleggen, die dan zullen gelden vanaf de zomer van 2020. Zo is iedereen goed voorbereid.” De gemeente verwijst ook naar de succesvolle speelpleinwerking in de vakantie. Onlangs nog vierde De Buidel, dat vijftien jaar bestaat, een uitbreiding van haar site.