Bromfietser zwaargewond na ongeval JHM

03 maart 2019

14u31 0

Een 30-jarige bromfietser uit Koekelare is afgelopen weekend zwaargewond geraakt na een aanrijding. Dat gebeurde vrijdagmiddag op de N363 in Ichtegem. De 30-jarige J.D. kwam er op zijn bromfiets frontaal in aanrijding met de personenwagen van de 28-jarige M.W. uit Koekelare. J.D. kwam zwaar ten val en raakte daarbij zwaargewond. De man verkeert niet in levensgevaar. Ook zijn passagier, de 37-jarige H.V. uit Koekelare, kwam ten val. Hij raakte slechts lichtgewond. Beide mannen werden naar het AZ Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht voor verzorging.