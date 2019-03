Brandweer op zoek naar gemotiveerde medewerkers Timmy Van Assche

15 maart 2019

19u19 0 Koekelare Brandweer Westhoek, met een afdeling in Koekelare, is op zoek naar gemotiveerde krachten op het team te versterken.

Hulpverleningszone ‘Brandweer Westhoek’ bestaat uit 23 posten verspreid over achttien Westhoekgemeenten, waaronder ook Koekelare. Nu is de zone op zoek naar extra medewerkers met een hart voor hulpverlening. “We zoeken geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen”, luidt de oproep. Vooraleer je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, moet je eerst het federaal geschiktheidsattest FGA behalen. In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven, die een cognitieve proef omvat met een peiling naar algemene en parate kennis. Daarnaast is er een handvaardigheids- en fysieke proef.

Infosessie

Om meer te weten te komen over de aanwervingsvoorwaarden, de procedures en de brandweeropleiding kan je op donderdag 4 april de infosessie ‘Zo word je brandweervrijwilliger’ volgen. Ze vindt plaats om 19.30 uur in de brandweerpost van Diksmuide in Heernisse 4 en staat open voor alle geïnteresseerden uit de steden en gemeenten van de Westhoek. Registreren kan op www.brandweerwesthoek.be.