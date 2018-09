Brand in washok 06 september 2018

In de Konijnenstraat in Bovekerke is dinsdagnacht om 4 uur brand uitgebroken in een washok bij een woning. De bewoners werden gewekt door het lawaai van de vlammen en zagen dat er iets brandde in het hok. De brandweer kwam meteen ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De oorzaak van de brand lag bij een elektrisch defect aan een van de toestellen in het washok. De schade bleek uiteindelijk miniem. (JHM)