Brand door potje op vuur 15 mei 2018

In de Ichtegemstraat in Koekelare brak gisterenmorgen iets voor 10 uur een klein brandje in de keuken. Bewoners van een appartement hadden een potje op het vuur laten staan. Het potje vatte vuur waarna de bewoners de brandweer verwittigden. Toen die aankwamen hadden de bewoners het brandje al geblust. De schade in de keuken van het appartement bleef uiteindelijk beperkt. De toegesnelde brandweermannen konden na het ventileren van het appartement terug vertrekken. (JHM)