Bovekerke bestaat 900 jaar (!) en viert dat met...‘hertrouwpartij’ voor inwoners: “Dames, draag jullie originele trouwjurk voor feest” Timmy Van Assche

18 februari 2019

18u57 0 Koekelare Bovekerke, deelgemeente van Koekelare, maakt zich op voor een uniek feest. Het polderdorpje bestaat namelijk 900 jaar. “We vieren deze verjaardag onder meer met een groot feest waarbij Bovekerkse koppels op ludieke wijze hun trouwgelofte hernieuwen", laat het organisatiecomité weten. Maar er is ook ruimte voor duiding en geschiedenis.

In 1119 verscheen de dorpsnaam voor het eerst in oude documenten. “Bovekerke ontstaat hoogstwaarschijnlijk uit Koekelare - de wapenschilden wijzen in die richting - nadat een lokale heer Bovo hier z’n stek uitbouwt”, vertellen Tom Brodeoux, Johan Gysel, Wesley Lamote, Isabel Maertens en Gerdi Staelens van het organisatiecomité. “De locatie van de nederzetting Bovekerke moeten we zien aan de rand van ontginningsgebied. De residentie van de plaatselijk heer kwam daarbij te liggen langs de oude Portweg, die voor een groot deel de Plaatsebeek volgt. In die tijd bouwden de plaatselijke heren bij hun woning vaak een kleine gebedsplaats.” Om dit alles beter te kunnen duiden, zullen drie historici bij aanvang van het feestjaar een korte lezing geven. Op vrijdag 29 maart vanaf 19 uur kan je in zaal d’Oude Schole luisteren naar Jan Van Acker, kleinzoon van een voormalige Bovekerkse burgemeester. Hij bespreekt de politieke situatie in het graafschap Vlaanderen in de eerste helft van de twaalfde eeuw. Gerben Verbrugghe zal de middeleeuwse ontginningen en de stichting van nieuwe dorpen behandelen. Anton Ervynck doctoreerde over het onderwerp ratten. Een toepasselijk onderwerp voor Bovekerke, die ook wel de 'rattenparochie’ wordt genoemd. Ervynck zal uitleggen van waar die bijnaam precies komt.”

Groots hertrouwfeest

“Maar een jubileumjaar is ook een gelegenheid om samen te feesten. En wat is er dan beter dan een trouwfeest?”, menen de organisatoren. “Om iedereen te betrekken, moeten we ons allemaal familie van elkaar kunnen voelen. Daarom pakken we de viering aan als een groot ‘hertrouwfeest’ op zaterdag 30 maart. Alle Bovekerkse koppels die dat willen, kunnen ludiek hun trouwgelofte officieel hernieuwen en hun familie mee uitnodigen naar het feest. We vragen om tijdens het feestweekend ook de huizen te bevlaggen.” Hertrouwers krijgen ook een speciaal huwelijksboekje. De organisatie laat ook speciale dassen maken voor de mannen, dames worden verzocht om hun originele trouwkleed aan te trekken - indien mogelijk. Het officieel gedeelte vindt plaats op om 18 uur, ook in d’ Oude Schole. Nadien is er een feestmaal en danspartij in een verwarmde feesttent op het naburige Pieter Arnoutplein, maar je moet je wel inschrijven. Volwassenen betalen 17,5 euro en kinderen tot 12 jaar 12 euro per persoon.

Wandel- en fietstochten

Tot slot zijn er zowel zaterdag als zondag 31 maart gegidste wandel- en fietstochten langs historische plekjes, telkens vanaf 13.30 uur. Ook nu weer vormt d’Oude Schole het startpunt. Op zondagnamiddag wordt er vanaf 14 uur koffie met pannenkoeken geserveerd. Om 18.30 uur mag ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor het feestweekend afsluiten. Het is de Bovekerkse gemeenschap zelf die, met de steun van het gemeentebestuur, het verjaardagsfeest zal organiseren. Het feest wordt ook ondersteund door Ouderkring Bovekerke, Bovekerke Kermesse, Moscou Leeft, Bovekerke Beeft, Femma–KVLV en heemkring Spaenhiers. Alle mogelijke info: www.900jaarbovekerke.be.