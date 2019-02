Boeiende avond: Jessie De Caluwe spreekt over burn-out, ook eerbetoon aan overleden filosoof Etienne Vermeersch Timmy Van Assche

01 februari 2019

16u30 0 Koekelare Op woensdag 6 februari komt Jessie De Caluwe in zaal Balluchon vertellen over het helend effect van haar burn-out. In deel twee brengt Hilde Van Laere met haar muziek hulde aan de zopas overleden professor Etienne Vermeersch.

‘Twee in één’ bundelt de voorstellingen ‘Leve de burn-out’ en ‘Tussen hier en daar’. In het eerste deel spreekt Jessie De Caluwe openhartig over haar leven vóór en met een burn-out na een jarenlange carrière van intensief en succesvol werken voor radio, televisie en theater. Ze toont aan dat een burn-out geen eindpunt is, maar een verrassend keerpunt kan zijn. Vandaag woont Jessie afwisselend in Oostende en Marokko.

Etienne Vermeersch

In deel twee zorgt singer-songwriter en multi-instrumentalist Hilde Van Laere (Brise l’Ame) uit Oostkamp voor het muzikale klankpalet bij de warme vertelling ‘Tussen hier en daar’ van Jessie De Caluwe. Hilde zal de muziek speciaal opdragen aan filosoof en ethicus professor Etienne Vermeersch, die onlangs overleed. Beide dames ontmoetten hem meerdere keren en Jessie was ook bevriend met hem. Hij schreef onder andere het voorwoord voor haar boek ‘Leve de burn-out’. De voorstelling komt tot stand in samenwerking met de intergemeentelijke cultuurkring Ginter. De avond start om 19.30 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn te koop via www.ticketwinkel.be. Meer info via info@ginter.be .