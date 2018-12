Bewoners opgeschrikt door brand in bijgebouw Jelle Houwen

21 december 2018

22u29 0 Koekelare Enkele bewoners van een huis in de Ichtegemstraat in Koekelare schrokken vrijdagavond rond 21 uur plots op van een felle brand in hun woning.

De bewoners waren televisie aan het kijken toen de stroom plots uitviel. Toen ze gingen kijken bleek er een hevige brand te zijn in een bijgebouw van vijftig vierkante meter groot achteraan de woning. Dat ging gepaard met felle vlammen. De bewoners belden de brandweer en gingen intussen zelf het vuur te lijf. Dat lukte nog ook want bij aankomst van de brandweer was het vuur grotendeels gedoofd. Toch moest de brandweer nog nablussen en legde daarvoor een hogedruk slang naast de woning maar ook een slang doorheen het naast gelegen restaurant Het Pakhuis. Zo werd de brand nog langs twee kanten bestreden. Er is schade is het bijgebouw maar de bewoners kunnen er blijven wonen. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet duidelijk.